Игроки сборной России вручили Черчесову торт в честь дня рождения

На ужине команда вручила Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения ? pic.twitter.com/fzlsz5iYEF — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2019

Футболист и персонал сборной России вручили главному тренеру Станиславу Черчесову торт.Произошло это во время ужина. Сегодня, 2 сентября, российскому тренеру исполнилось 56 лет.Торт главный тренер сборной России получил из рук врача национальной команды Эдуарда Безуглова и капитана сборной Артема Дзюбы.Сборная России готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. Первая встреча состоится 6 сентября в Глазго, а вторая — 9 сентября в Калининграде.