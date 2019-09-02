"Пока с "Ростовом" о месте проведения следующего матча разговоров не было. Когда они обратятся, то вместе всё решим, у нас близкие отношения. Предложить поле в Грозном? Когда коллеги-друзья нас попросят, мы решим этот вопрос", — сказал Айдамиров в беседе с "Чемпионатом".
Ранее сообщалось, что "Ростов" рассматривает вариант проведения домашних матчей в других городах из-за разногласий с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" — "Спорт-Инжиниринг", которая хочет расторгнуть с клубом договор аренды стадиона.
Гендиректор "Ахмата" оценил возможность проведения матча с "Ростовом" в Грозном
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров оценил возможность проведения матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" в Грозном вместо Ростова-на-Дону.
Фото: официальный сайт Представительства Чеченской Республики
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