Директор "Витесса": мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от предложения "Зенита" по Караваеву

Технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах прокомментировал переход российского защитника клуба Вячеслава Караваева в петербургский "Зенит".

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"Переход состоялся в последний день трансферного окна, но мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от такого существенного предложения. Караваев отлично проявил себя в "Витессе". В качестве награды он перешёл в топ-клуб — "Зенит". Это ещё раз доказывает, что "Витесс" может быть идеальным клубом для развития талантливых игроков", — сказал Аллах.Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.