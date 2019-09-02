Сергей Семак: в матче против "Спартака" Азмун сам попросил замену

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пояснил замены нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Эмилиано Ригони в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0).

Фото: ФК «Зенит»