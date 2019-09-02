"Азмун сам попросил замену. На минувшей неделе он практически не тренировался — были мышечные проблемы. Со "Спартаком" он элементарно устал, как и Юра Жирков.
Что касается замены Ригони, то, во-первых, он был на карточке, во-вторых, у него такая позиция, что он мог непреднамеренно сорвать атаку и оставить нас в меньшинстве. Поэтому выпустили более оборонительного игрока Сашу Ерохина. В этом плане тоже есть к чему стремиться, чтобы использовать его на той позиции, на которую мы выпустили его вместо Ригони", — приводит слова Семака "Матч ТВ".
Сергей Семак: в матче против "Спартака" Азмун сам попросил замену
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пояснил замены нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Эмилиано Ригони в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0).
Фото: ФК «Зенит»
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