Родственница пострадавшей в теракте Фатимы Дзгоевой рассказала, что её племяннице постоянно нужны деньги на реабилитацию, так как она получила сквозное ранение черепа, из-за которого серьёзно пострадало правое полушарие головного мозга. Теперь в лобной части черепа у неё находится титановая пластина вместо кости.
"И тут нам объявили, что сбор закрыт. Это был наш футболист, Алан Дзагоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Это нас очень тронуло", — рассказала тётя Фатимы Дзгоевой в интервью на YouTube-канале "ВДудь" в фильме, посвящённом 15-летней годовщине страшной трагедии в бесланской школе №1. Она также добавила, что полузащитник ЦСКА перевёл им 1 млн рублей. Эта сумма позволила отправить пострадавшую на необходимую реабилитацию в Германию.
Алан Дзагоев является уроженцем Беслана.
Пострадавшие в теракте в Беслане рассказали, как Алан Дзагоев пожертвовал им 1 млн рублей
Стало известно о благородном поступке полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева
Фото: "Чемпионат"
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