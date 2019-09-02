» » Пострадавшие в теракте в Беслане рассказали, как Алан Дзагоев пожертвовал им 1 млн рублей

Пострадавшие в теракте в Беслане рассказали, как Алан Дзагоев пожертвовал им 1 млн рублей

Стало известно о благородном поступке полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева
Фото: "Чемпионат"
Родственница пострадавшей в теракте Фатимы Дзгоевой рассказала, что её племяннице постоянно нужны деньги на реабилитацию, так как она получила сквозное ранение черепа, из-за которого серьёзно пострадало правое полушарие головного мозга. Теперь в лобной части черепа у неё находится титановая пластина вместо кости.

"И тут нам объявили, что сбор закрыт. Это был наш футболист, Алан Дзагоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Это нас очень тронуло", — рассказала тётя Фатимы Дзгоевой в интервью на YouTube-канале "ВДудь" в фильме, посвящённом 15-летней годовщине страшной трагедии в бесланской школе №1. Она также добавила, что полузащитник ЦСКА перевёл им 1 млн рублей. Эта сумма позволила отправить пострадавшую на необходимую реабилитацию в Германию.

Алан Дзагоев является уроженцем Беслана.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дзагоев ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Матч 12-го тура ФНЛ "Нижний Новгород" — "Армавир" будет судить Владислав Безбородов
Капитан "Шахтёра" Тайсон — о несостоявшемся уходе из клуба: поздравляю с концом моей мечты
Арсен Венгер: "ПСЖ" лучше убедить Неймара, насколько он важен, чтобы не было шанса на уход
"Шахтёр" пополнился бразильским защитником Витао
Александр Самедов: Алексей Миранчук сейчас в хорошей форме, но в сборной есть кем его заменить
Серхио Рамос написал прощальный пост вратарю Кейлору Навасу, перешедшему в "ПСЖ" 1
Пострадавшие в теракте в Беслане рассказали, как Алан Дзагоев пожертвовал им 1 млн рублей 1
Сергей Семак: в матче против "Спартака" Азмун сам попросил замену 1
Директор "Витесса": мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от предложения "Зенита" по Караваеву 2
Защитник Вячеслав Караваев выбрал игровой номер в "Зените"
Кейлор Навас: постараюсь завоевать сердца фанатов "ПСЖ", известных на всю Европу своей страстью
Сергей Юран: безусловно, есть определённые опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде
Гендиректор "Ахмата" оценил возможность проведения матча с "Ростовом" в Грозном 1
Нобель Арустамян: у "Динамо" сорвались трансферы Даббура и Ньясса
Игроки сборной России вручили Черчесову торт в честь дня рождения
"Зенит" продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду "Уфе" 2
Стало известно, почему трансфер Комличенко в ЦСКА не состоится 7
Стало известно, почему трансфер Комличенко в ЦСКА не состоится 1
Сергей Семак: за исключением опасных штрафных "Спартак" практически ничего не создал в матче с "Зенитом" 4
Радамель Фалькао подписал трехлетний контракт с "Галатасараем"
Евгений Левченко: считаю, что "Зенит" не переплатил за Караваева. Такие игроки - на вес золота
"Ростов" объявил о переходе Пояркова из "Локомотива" и отдал его в аренду "Рубину" 1
"Милан" объявил о переходе Ребича из "Айнтрахта"
Агент: Смольников будет основным футболистом. Без боя он свое место в составе не уступит 1
Александр Головин прибыл в расположение сборной России
"ПСЖ" объявил об аренде Икарди 2
Владимир Обухов вернулся в "Тамбов" 1
Переходы Караваева, Фернандеша, Слая, Сантоса, разочарования ЦСКА и "Динамо". Трансферное окно захлопнулось 24
Гендиректор ФК "Сочи": рассчитываем, что Мевля нас усилит как центральный защитник 2
"Краснодар" приобрел Сорокина и вернул его в "Рубин" на правах аренды
Все новости