Лучшим Карпина признали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер", тогда как эксперты РПЛ отдали свои голоса в пользу Сергея Матвеева из "Краснодара", сообщает официальный "твиттер" РПЛ.
"Ростов" под руководством Карпина в прошлом месяце одержал три победы в пяти матчах — над "Крыльями Советов" (1:0), "Рубином" (2:1) и "Локомотивом" (2:1).
Карпин признается лучшим тренером лиги второй месяц подряд. Его "Ростов" находится на лидирующем месте в турнирной таблице с 17 очками.
Валерий Карпин второй раз кряду стал лучшим тренером месяца в РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.
Фото: официальный "твиттер" РПЛ
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