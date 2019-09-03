Василий Уткин: трансферная кампания "Динамо" — просто катастрофа. Это усиление? Да ещё и за такие деньги?

Известный журналист Василий Уткин раскритиковал трансферную деятельность московского "Динамо" под руководством спортивного директора клуба Романа Орещука.

Фото: РИА Новости

"Пост имени Романа Орещука.



Трансферная кампания "Динамо" это просто катастрофа. Плиев (1,2 млн.€), Шиманьский (5,5 млн.€), Нойштедтер, Н'Жи (6 млн. €), Хильемарк (0,5 млн.€ аренда), Каборе, Филипп (20 млн.€), Шейдаев, Игбун (аренда, через год 3,5 млн. €), Ордец, Калинин (0,5 млн.€), Паршивлюк.



Мы не учитываем комиссий посредникам и личных условий игроков, в частности бонусов за подпись (подъемных). Один только Нойштедтер по слухам получил 4 млн.€ подъемных.



Немного статистики: Калинин сыграл в прошлом сезоне за "Рубин" 8 игр. Плиев за 3,5 года в "Ахмате" сыграл 44 игры из почти 100 возможных, Ордец сыграл в прошлом году 2 (!!!) игры за "Шахтёр", Шейдаев сыграл за "Крылья Советов" 20 игр и забил 4 гола, Филипп сыграл за Дортмунд 18 игр и забил 3 мяча, Н'Жи сыграл за "Марсель" 17 игр и забил 3 мяча, Нойштедтер сыграл за "Фенербахче" 23 игры.



Все это усиление? Да ещё и за такие деньги?", - написал Уткин в своём телеграм-канале.