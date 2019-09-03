Александр Егоров: судьям не очень удался старт чемпионата, это правда. Были резонансные ошибки

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о встрече с представителями клубов, признав, что начало сезона РПЛ в исполнении арбитров было слабым.

Фото: ruspekh.ru