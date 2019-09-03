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Александр Егоров: судьям не очень удался старт чемпионата, это правда. Были резонансные ошибки

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о встрече с представителями клубов, признав, что начало сезона РПЛ в исполнении арбитров было слабым.
Фото: ruspekh.ru
"Собрание клубов РПЛ позвали меня на встречу. Мы поговорили о качестве судейства, к нам накопились вопросы, по большей степени объективные. Нам не очень удался старт чемпионата, это правда. Были резонансные ошибки, о чем мы говорим на сборе. Коллеги задали вопросы, высказали претензии. Мы очень хорошо пообщались. Я высказал свое мнение, почему произошел сбой. Те арбитры, на кого мы рассчитывали, у них не заладилось. Последние два тура в плане судейства были хорошие, если так будет и дальше, к нам будет меньше вопросов.

Также обсудили будущее видение судейства, кто из молодых арбитров в будущем сможет судить РПЛ. Но таких быстрых переходов из ФНЛ в РПЛ не бывает, только у самых сильных. В том числе говорили о ВАР, но больше в технической части", — цитирует слова Егорова Sport24.


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Теги: Егоров РПЛ
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