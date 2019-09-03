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Капитан "Енисея": мы все видим пожары и наводнения в Красноярском крае, многим здесь не до футбола

Капитан "Енисея" Александр Харитонов рассказал о финансовой ситуации в клубе, вспомнив о стихийных бедствиях в регионе.

"По финансовой части в "Енисее" все четко, поэтому не надо искать причины здесь. Вообще, в регионе хватает проблем. Мы все видим пожары, наводнения и взрывы в Красноярском крае, многим не до футбола. Сейчас министр спорта ушел в отставку, поэтому о команде пока некому думать.

На днях руководители должны назначить нового министра спорта, потому и встреч никаких еще не было. Тут проблема в нас самих, мы в ближайшее время хотим начать выигрывать, чтобы почувствовать уверенность, и сделаем все для этого. Отдельный "привет" всем, кто нас уже похоронил в соцсетях и прессе. Но еще раз подчеркну: виноваты только мы сами, и мы обязаны исправимся", - цитирует Харитонова Sport24.ru.

Лесные пожары в регионе достигли пика в конце июля — начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га.

От наводнений летом пострадал город Канск в Красноярском крае — уровень воды там поднимался на 4,41 м.


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Теги: Енисей
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