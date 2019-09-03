"Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ. На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работа "Матч ТВ" как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.
Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания. Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.
Позиция ФК "Спартак-Москва" по обоим вопросам схожа — мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ", - цитирует Цорна ФК "Спартак".
"Спартак": хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»