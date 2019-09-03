"Спартак": хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.



Фото: ФК "Спартак"