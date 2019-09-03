Дмитрий Селюк: лишь один игрок РПЛ мог бы быть в обойме "Барселоны". А Миранчуков там даже не знают

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что братьям Алексею и Антону Миранчукам следует продолжать выступать за "Локомотив".— Во-первых, "Барселона" не купила бы Миранчуков.— Нет. Я думаю, что здесь даже не знают, кто это такие. Для Миранчуков оптимально играть в "Локомотиве". Через них там строится вся игра, Юрий Палыч их любит. Если уходить, то заграницу.— Не заплатит. На мой взгляд, в России есть только один игрок, который мог быть в обойме "Барселоны". Это Сулейманов из "Краснодара".