Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что братьям Алексею и Антону Миранчукам следует продолжать выступать за "Локомотив".
— Недавно обсуждали, что "Зенит" хотел взять братьев Миранчуков за 45 миллионов евро. Это хорошее вложение денег? Купить за 45, а потом, например, продать в "Барселону" за 80.
— Во-первых, "Барселона" не купила бы Миранчуков.
— Вы живете в Барселоне. Говорят у вас про братьев?
— Нет. Я думаю, что здесь даже не знают, кто это такие. Для Миранчуков оптимально играть в "Локомотиве". Через них там строится вся игра, Юрий Палыч их любит. Если уходить, то заграницу.
— В Европе кто-то может заплатить 45 миллионов за Миранчуков?
— Не заплатит. На мой взгляд, в России есть только один игрок, который мог быть в обойме "Барселоны". Это Сулейманов из "Краснодара".
"Спорт день за днем"
Дмитрий Селюк: лишь один игрок РПЛ мог бы быть в обойме "Барселоны". А Миранчуков там даже не знают
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