Дмитрий Селюк раскритиковал трансфер "Зенита": 8 миллионов евро за Караваева - это деньги на ветер

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о переходе защитника Вячеслава Караваева из "Витесса" в "Зенит".



Фото: Чемпионат