"Левченко считает, что 8 миллионов евро за трансфер Караваева в "Зенит" — это адекватные деньги? Это смешно! Год назад Караваева пихали за два или три миллиона в "Локомотив". Не получилось. За 8 миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не даст, а в России больше "Зенита" никто не платит. 100 процентов — это деньги на ветер.
Вы говорите про Караваева за 8 миллионов. При всем моем уважении таких Караваевых можно легко найти. Вывозится игрок в Европу и уже оттуда покупается за миллионы. А вы посмотрите в ФНЛ и втором дивизионе. Там много молодых талантливых ребят. Есть футболисты с российскими паспортами, которые играют за "копейки" в Литве или Латвии", — цитирует Селюка "Спорт день за днем"
Дмитрий Селюк раскритиковал трансфер "Зенита": 8 миллионов евро за Караваева - это деньги на ветер
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о переходе защитника Вячеслава Караваева из "Витесса" в "Зенит".
Фото: Чемпионат
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