Президент РФС Александр Дюков рассказал, что остался недоволен качеством судейства в первых восьми турах чемпионата России.
"К работе департамента судейства и инспектирования РФС есть вопросы. Что касается ошибок на футбольных матчах, то их делал не сам Егоров. Но тех судей, которые обслуживали матчи, назначил их руководитель. Понятно, что не он участвовал в их изначальном воспитании, но предсезонную подготовку проводил он, это его зона ответственности. И получилось не все. Но прошло только восемь туров, и делать какие-то долгосрочные выводы еще преждевременно.
Нам необходимо повысить качество судейства. За счет чего мы можем этого сделать? За счет введения и применения VAR на как можно большем количестве матчей. Второе — обойма арбитров должна быть больше. К сожалению, наши опытные судьи допускали ключевые ошибки, что вызвало заслуженную негативную реакцию со стороны клубов. Поэтому они должны чувствовать, что не являются незаменимыми. В связи с этим список арбитров будет расширен, дополнительно пригласим четырех судей из ФНЛ.
Набралось довольно большое количество эпизодов, по которым много вопросов. Одинаковые эпизоды трактуются по-разному, даже одним и тем же арбитром. Сейчас проводятся учебно-тренировочные сборы в Новогорске. И их задача — разобрать непростые важные моменты, что есть желтая, красная карточка, пенальти, чтобы с девятого тура не допускать ошибок. Если говорить в долгосрочной перспективе, то мы готовим реформу. Будет целый комплекс мероприятий, направленный на разные направления. На Исполокоме РФС я дам более подробные комментарии. А пока наша задача — стремиться исключить большинство ошибок и понять уровень судейства", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Президент РФС остался недоволен качеством судейства в первых турах РПЛ
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