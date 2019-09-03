Полузащитник Лукас Сантос, перешедший в ЦСКА из "Васко Да Гама", рассказал, какие цели ставит перед собой в московском клубе, и прокомментировал возможное проявление расизма в его отношении в России.
"Постараюсь адаптироваться как можно скорее, чтобы показать свой футбол и чтобы ЦСКА воспользовался пунктом о выкупе трансфера. Знаю, что это будет непросто, но с помощью семьи, моего агента Фабиано и бога я смогу добиться цели.
Когда говорят о России, то сразу думают о холодах. Но я не вижу в этом трудности. Конечно, придется привыкнуть. Мне кажется, мне это удастся, потому что у меня есть к этому способности.
ЦСКА известен по выступлениям в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Здорово, когда к тебе обращается такой клуб. Интерес с их стороны был большой, и это меня обрадовало. Они продолжали верить в меня, и я надеюсь отплатить им за это.
Что касается расизма в России, то я готов к этому. Некоторые ситуации были и в Бразилии. Когда слышишь, о чем идет речь, то расстраиваешься, но в России я не буду многого понимать. Думаю, я смогу это не замечать. Постараюсь закрыть уши и показать свой футбол. Я достаточно опытен для этого.
Дороги назад не будет? Я настроен на это. Моя цель — приехать и остаться. Не хотелось бы, чтобы это продолжалось только три месяца. Исходя из моих целей и планов, возвращение будет маловероятным. Но ничего невозможного нет, ведь я очень привязан к "Васко", — цитирует Лукаса GloboEsporte.
Sport24.ru
Лукас Сантос: готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»