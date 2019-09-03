ФК "Оренбург" объявил о переходе в команду на правах аренды защитника пражской "Спарты" Уроша Радаковича.
"Оренбург" воспользовался возможностью отложенной заявки — ситуации, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста.
"Оренбург" арендовал у "Спарты" сербского защитника
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