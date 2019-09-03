Футболистка сборной России Карпова: мужчины не хотят отдавать нам деньги, ведь для них это власть

Футболистка "Севильи" и сборной России Надежда Карпова назвала главные недостатки женского футбола в России и порассуждала о неравноправии в футболе для мужчин и женщин.
"Меня бесит, как в российском женском футболе все устроено. Не совсем понятно, как построен календарь: бывает по две игры в неделю, а бывает перерыв между играми в месяц. Хочется, чтобы был нормальный график, максимально похожий на европейский, хотя бы по количеству игр. И хотелось бы, чтобы максимально позаботились и о болельщиках тоже, потому что их и так немного, а когда игру делают во вторник, например, в десять утра, сложно собрать народ.
Недостаточно освещаются матчи и события. Ну сделайте вы в каком-нибудь издании, которое читают люди, интересующиеся спортом, колонку о женском футболе! Нужно развивать у людей интерес. Возможно, это тоже зависит от нехватки средств и финансирования женского футбола. Мне кажется, в России не много людей, которые способны адекватно оценить перспективу развития. Все хотят быстрого возврата денег и окупаемости по щелчку пальцев. Но думаю, мы все равно придем к развитию женского футбола, это неизбежно.
Также хотелось бы, чтобы росло количество женских клубов. Например, меня поражает, что в «Зените» нет женской команды. Это одна из самых популярных команд в России, и было бы здорово, чтобы в Питере, где все обожают футбол, была команда, которая будет играть в высшем дивизионе.
Бесит, что какие-нибудь странные русские ребята, которые довольно паршиво играют в футбол, получают контракты с крупными брендами, а у тебя этого нет просто потому, что ты девочка. Хочется, чтобы заработная плата была равной, чтобы хотя бы за игру в национальной сборной нам платили не меньше премиальных, которые платят мужчинам. Чтобы они были сопоставимы с нашими достижениями. Меня бесит, что у нас есть такое неравноправие в плане заработка. И так происходит не только в России.
Я честно не понимаю этого разделения. Мы делаем на поле все то же самое, что и мужчины. Разница в заработке может быть, я согласна. Она может быть в десять раз, но не в сто. Если учесть, сколько зарабатывают мужчины-футболисты в России — это просто нереальные деньги. Но мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что деньги — это власть", — цитирует Карпову Forbes.
Футболистка сборной России Карпова: мужчины не хотят отдавать нам деньги, ведь для них это власть
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