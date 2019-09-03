» » Футболистка сборной России Карпова: мужчины не хотят отдавать нам деньги, ведь для них это власть

Футболистка сборной России Карпова: мужчины не хотят отдавать нам деньги, ведь для них это власть

Футболистка "Севильи" и сборной России Надежда Карпова назвала главные недостатки женского футбола в России и порассуждала о неравноправии в футболе для мужчин и женщин.

"Меня бесит, как в российском женском футболе все устроено. Не совсем понятно, как построен календарь: бывает по две игры в неделю, а бывает перерыв между играми в месяц. Хочется, чтобы был нормальный график, максимально похожий на европейский, хотя бы по количеству игр. И хотелось бы, чтобы максимально позаботились и о болельщиках тоже, потому что их и так немного, а когда игру делают во вторник, например, в десять утра, сложно собрать народ.

Недостаточно освещаются матчи и события. Ну сделайте вы в каком-нибудь издании, которое читают люди, интересующиеся спортом, колонку о женском футболе! Нужно развивать у людей интерес. Возможно, это тоже зависит от нехватки средств и финансирования женского футбола. Мне кажется, в России не много людей, которые способны адекватно оценить перспективу развития. Все хотят быстрого возврата денег и окупаемости по щелчку пальцев. Но думаю, мы все равно придем к развитию женского футбола, это неизбежно.

Также хотелось бы, чтобы росло количество женских клубов. Например, меня поражает, что в «Зените» нет женской команды. Это одна из самых популярных команд в России, и было бы здорово, чтобы в Питере, где все обожают футбол, была команда, которая будет играть в высшем дивизионе.

Бесит, что какие-нибудь странные русские ребята, которые довольно паршиво играют в футбол, получают контракты с крупными брендами, а у тебя этого нет просто потому, что ты девочка. Хочется, чтобы заработная плата была равной, чтобы хотя бы за игру в национальной сборной нам платили не меньше премиальных, которые платят мужчинам. Чтобы они были сопоставимы с нашими достижениями. Меня бесит, что у нас есть такое неравноправие в плане заработка. И так происходит не только в России.

Я честно не понимаю этого разделения. Мы делаем на поле все то же самое, что и мужчины. Разница в заработке может быть, я согласна. Она может быть в десять раз, но не в сто. Если учесть, сколько зарабатывают мужчины-футболисты в России — это просто нереальные деньги. Но мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что деньги — это власть", — цитирует Карпову Forbes.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Карпова Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Данил Круговой о зарплате 60 тысяч рублей: Gucci покупаю на премиальные 1
Дмитрий Хохлов: в прошедшее трансферное окно у "Динамо" сорвалось очень много вариантов
Футболистка сборной России Карпова: мужчины не хотят отдавать нам деньги, ведь для них это власть 2
Президент "Оренбурга": выводы о работе судей нужно делать по окончании сезона, а не после 8 туров
Президент РФС: главе департамента судейства Егорову надо дать шанс. Выводы будем делать в декабре 1
"Оренбург" арендовал у "Спарты" сербского защитника 1
Определились все участники 1/16 финала Кубка России 4
Представлена официальная эмблема чемпионата мира-2022 6
Сергей Хусаинов: неправильно требовать от Егорова невозможного. Он выбирает из того, что есть 3
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 12
Лукас Сантос: готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть 10
"Ростов": нам запрещен доступ на "Ростов Арену". Непонятно, где мы будем играть с "Ахматом" 10
Алексис Санчес: в "МЮ" меня выпускали на 60 минут, а в следующем матче я вообще не играл. Не знаю, почему 1
Президент РФС остался недоволен качеством судейства в первых турах РПЛ 2
"Зенит" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 13
Дмитрий Селюк раскритиковал трансфер "Зенита": 8 миллионов евро за Караваева - это деньги на ветер 24
В Италии проведут расследование по факту оскорбления Лукаку на расистской почве 1
Дэвид Бекхэм: рассмотрел бы возможность поработать главным тренером сборной Англии
Дмитрий Селюк: лишь один игрок РПЛ мог бы быть в обойме "Барселоны". А Миранчуков там даже не знают 14
"Спартак": хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ 25
Виталий Лысцов - о переходе из "Бенфики" в "Крылья Советов": для меня было важно вернуться в Россию
Сергей Прядкин: дедлайн по календарю РПЛ - 5–6 сентября 1
Алексей Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3" 5
Кристиан Эриксен: хотел бы решать свое будущее, как в футбольном менеджере 1
Александр Медведев: первоочередная задача "Зенита" на Лигу чемпионов - выход из группы 4
Матч Шотландия - Россия будет судить греческий судья 3
Евгений Чернов рассказал о реакции Карпина на его сейвы в матче с "Локомотивом"
Александр Егоров: арбитр Панин получил за матч "Уфа" - "Оренбург" пять с плюсом 1
Тотти, Каррера и Йерро примут участие во вручении премии "Football Heroes" в Москве
Александр Егоров: в матче "Спартак" - "Зенит" арбитры полностью справились со своей работой 2
Все новости