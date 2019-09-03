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Дмитрий Хохлов: в прошедшее трансферное окно у "Динамо" сорвалось очень много вариантов

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов выразил удовлетворение работой клуба в минувшее трансферное окно и признался, что бело-голубые смогли приобрести далеко не всех футболистов, которых хотели.

"В этом вопросе важно не количество, а качество новых футболистов. Я — доволен. Многие игроки покинули «Динамо» и это тоже надо учитывать. Команда здорово обновилась. Немного было у нас времени, я еще до первого сбора говорил, что хотелось бы хотя бы ко второму иметь укомплектованный на 70-80% состав. Но, наверное, это было нереально.

Фактически мы собрали новую команду и в этом плане процесс у нас несколько затянулся. Футболисты уходили, приходили, ребята находились в разном физическом состоянии, потому что кто-то предсезонные сборы проходил, кто-то нет, кто-то вообще индивидуально работал. Плюс не забывайте про адаптацию.

Поэтому эта двухнедельная пауза на матчи сборных нам сейчас очень на руку — можно ребят более-менее к общему физическому знаменателю привести. Более-менее, потому что есть и обратная сторона — часть футболистов уехала в свои национальные команды.

Много ли вариантов вообще сорвалось из тех, что планировали? Много. Очень много. Не буду говорить какие и по каким причинам, но поверьте мне — работа была проведена колоссальная, чтобы укомплектовать команду. Однако действительно весьма большое количество вариантов по разным футболистам не сложилось", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.


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Теги: Хохлов Динамо
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