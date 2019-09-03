Александр Дюков: трансфер Сутормина вызывает вопросы. РФС внесет изменения в регламенте

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" за 50 тысяч рублей.



Фото: ФК "Зенит"