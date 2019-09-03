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Александр Дюков: трансфер Сутормина вызывает вопросы. РФС внесет изменения в регламенте

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" за 50 тысяч рублей.
Фото: ФК "Зенит"
В конце июня Сутормин перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в "Зенит". 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.

"Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламент не был нарушен, поэтому этот трансфер зарегистрирован. У РПЛ не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. А если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.

Что может сделать РФС и как отреагировать — это внести изменения в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили квалифицированного футболиста, получали вознаграждение за эту работу. Механизм солидарности должен работать.

Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент", - цитирует Дюкова Sport24.ru.


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Теги: Дюков Сутормин Зенит
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