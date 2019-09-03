Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов оценил недавние приобретения клуба.
"Игбун — нападающий, который неплохо зарекомендовал себя выступая в нашей Премьер-лиге, это быстрый, мобильный, агрессивный игрок, умеющий забивать. Хильемарк — хавбек с большим опытом. Это футболист, который способен как созидать, так и разрушать чужие атаки. Хильемарк больше заточен на атакующие функции, но современный футболист середины поля без оборонительных функций никуда. Здорово, что Оскар и в этих компонентах хорош.
Вижу ли Игбуна в качестве наконечника атаки? Прекрасно, когда футболист может здорово играть сразу на нескольких позициях. Но мы искали нападающего — того, который сможет усилить нас именно в завершающей стадии. Игбун — как раз такой игрок", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
Дмитрий Хохлов: Игбун - тот игрок, который усилит "Динамо" в завершающей стадии атак
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