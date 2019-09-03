Президент РФС Александр Дюков прокомментировал конфликт между управляющей компанией стадиона "Ростов Арена" и клубом "Ростов".
Ранее сообщалось, что "Ростов" может лишиться права проведения домашних матчей на "Ростов-Арене" из-за разногласий с ФГУП "Спорт-Ин", эксплуатирующей организацией стадиона. В "Ростове" заявили, что сотрудникам футбольного клуба закрыли доступ на стадион.
"Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдет решение. Если не получится, то эта ситуация на контроле у нас. Если в ближайшее время ничего не произойдет, то придется вмешаться РФС", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
РФС держит на контроле ситуацию с домашним стадионом "Ростова"
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