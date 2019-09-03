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Дмитрий Булыкин: трансферная кампания "Локомотива" проводилась с умом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги летней селекции "Локомотива".
Фото: ТАСС
"Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода. По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли всё сделали, пришлись ли новички ко двору.

Но можно точно сказать, что трансферная кампания "Локомотива" проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом.

А также то, что не было потрачено чрезмерных средств", — приводят слова Булыкина «Известия».


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Теги: Булыкин Локомотив
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