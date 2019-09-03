"Он на самом деле очень сильный. Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: "Чё за машина? Ё-моё". Ноги его и удары — это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И задница тоже раза в три больше. Но никто не подшучивал — он же результат приносил.
Я с ним не общался. Из взрослых общался с Шатовым. И с Анюковым. С ним даже играл в «Зените»-2. Он очень сильный, топовый. Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться", — приводит слова Кругового Sports.ru.
Защитник "Зенита" Данил Круговой: Халк на самом деле очень сильный. Ноги больше моих в три раза
Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал свои впечатления от бразильца Халка, который выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. На тот момент Данил выступал в молодёжной команде "Зенита".
Фото: sportbox.ru
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