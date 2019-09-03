Защитник "Зенита" Данил Круговой: Халк на самом деле очень сильный. Ноги больше моих в три раза

Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал свои впечатления от бразильца Халка, который выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. На тот момент Данил выступал в молодёжной команде "Зенита".

Фото: sportbox.ru