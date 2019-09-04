"Спартак" и "Ростов" могут встретиться уже в 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 4 сентября, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России.

Фото: ФК "Ростов"

Московский "Спартак" составил 11-ю пару в сетке с "Камазом", а "Ростов" - 12-ю с "Мордовией". Это означает, что если клубы РПЛ пройдут своих соперников из ФНЛ, в 1/8 финала зрителей ожидает пара "Спартак" - "Ростов".



Напомним, нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин долгое время работал в "Спартаке" на позициях генерального директора и главного тренера и дважды становился с красно-белыми серебряным призёром чемпионата России.