"Локомотив" — о попадании на "Балтику" в Кубке России: можем повторить

Московский "Локомотив" прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка России, где ему предстоит сразиться с "Балтикой".

Фото: "Спорт-экспресс"

"Можем повторить!", - написала пресс-служба "железнодорожников" в своём "твиттере"."Локомотив" в прошлом сезоне на стадии 1/16 финала также встречался с "Балтикой", тогда столичная команда победила со счётом 3:2 и прошла в следующий раунд.