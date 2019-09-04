"Локомотив" — о попадании на "Балтику" в Кубке России: можем повторить
Московский "Локомотив" прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка России, где ему предстоит сразиться с "Балтикой".
Фото: "Спорт-экспресс"
"Можем повторить!", - написала пресс-служба "железнодорожников" в своём "твиттере".
"Локомотив" в прошлом сезоне на стадии 1/16 финала также встречался с "Балтикой", тогда столичная команда победила со счётом 3:2 и прошла в следующий раунд.
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