Роман Орещук: могли дать за Кабелла чуть больше, но было бы неправильно перехватывать его у "Краснодара"

Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук рассказал, что бело-голубые могли приобрести полузащитника Реми Кабелла.— Контракт пока не продлили, просто продолжаю дальше работать.— Наверное, да. На данный момент на мне была еще селекционная работа в дубле, академии. Была и, надеюсь, будет. Планов громадье. Клуб на начальном пути, у него огромные цели. Та работа, которая велась эти два с половиной месяца, должна быть проведена минимум за год. "Краснодар" подтвердит — мы были с ними на одной прямой по Кабелла, могли дать чуть больше, но "Краснодар" вел игрока более 10 месяцев, а мы вышли на него за две недели. С нашей стороны было бы неправильно перехватывать игрока у них перед носом. Отступили, потому что должна быть какая-то этика.