Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с полузащитником Матиасом Краневиттером, который перешел в клуб 2 года назад из "Атлетико".
"Матиас Краневиттер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе, удлиняли скамейку", — цитирует Медведева "Радио Зенит".
Александр Медведев: Краневиттер, к сожалению, не раскрылся в "Зените"
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