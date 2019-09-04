» » Гендиректор "КАМАЗа": "Спартак" абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт

Гендиректор "КАМАЗа": "Спартак" абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт

Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Кубка России, по итогам которой в соперники достался "Спартак".

"Мы очень ждали именно "Спартак", хотели его. В 90-х мы провели против него много матчей, болельщик это помнит. При всём уважении к другим соперникам, нам хотелось сыграть именно с красно-белыми. У меня нет информации, что мы сыграем со "Спартаком" не в Челнах, планируем играть у себя дома. У нас замечательный стадион и газон, ничего не препятствует проведению матча в Набережных Челнах.

Что касается состава "Спартака", то за их состав я отвечать не могу, но, судя по последним матчам в Лиге Европы, пробиться туда сложно. А победитель Кубка России выходит напрямую в группу, думаю, для них будет не менее важно выиграть этот турнир. Я жду основной состав "Спартака" — Шюррле, Тиля, Джордана и всю компанию. Конечно, жду и Олега Георгиевича. Обязательно приедут их болельщики, примем их с гостеприимством. Местных болельщиков "Спартака" у нас тоже достаточно, так что ждём аншлага. Возможные инциденты с фанатами? Это эмоции, в любом случае какое-то усиление мер безопасности перед матчем будет, уверен, будет массовый выезд болельщиков красно-белых.

Цель – обязательно проходить дальше, когда я приходил в клуб, то у меня была голубая мечта – замахнуться на самые высокие позиции в Кубке России, пройти как можно дальше. "Спартак" абсолютно не боимся, они фавориты, а мы сейчас показываем интересный футбол в ФНЛ. Это Кубок, это одна игра, это Челны! Ни о каком страхе речи не идёт", - цитирует Миннеханова "Чемпионат.сом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: КАМАЗ Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент
Александр Медведев: есть планы по приобретению "десятки" для "Зенита" 5
Эмре Джан заявил о преданности "Ювентусу", несмотря на непопадание в заявку клуба на ЛЧ
Андрей Кобелев: большинство новичков "Динамо" не соответствует озвученным требованиям 1
Игроки "Барселоны" разочарованы срывом трансфера Неймара
Спартак Гогниев: "Алания" покажет страстный футбол в матче с ЦСКА 7
Гендиректор "КАМАЗа": "Спартак" абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт 3
Деян Ловрен: я выиграл ЛЧ и брал серебро ЧМ. Я не должен кому-то что-то доказывать 1
Андрей Канчельскис: матч с шотландцами будет нервным, главное - не проиграть его
Президент ФИФА пообещал Путину открыть академию футбола во Владивостоке
Александр Медведев: Краневиттер, к сожалению, не раскрылся в "Зените" 1
"Ювентус" зимой еще раз попробует купить Ракитича 1
Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в августе 7
Роман Орещук: могли дать за Кабелла чуть больше, но было бы неправильно перехватывать его у "Краснодара" 4
Сборная России отправилась в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией 2
Орещук - о несостоявшемся переходе Жерсона в "Динамо": "Рома" была в шоке 2
"Реал" выразил соболезнования в связи со смертью испанской олимпийской чемпионки Очоа 1
Спортивный директор "Динамо": от Шюррле вежливо отказались. Его зарплата в "Боруссии" - космос 19
Черышев включен в заявку "Валенсии" на Лигу чемпионов - 2019/20
Ляпорт успешно перенес операцию на мениске
Барнс: пусть Санчо отправится в реальный мир и увидит, что такое настоящая расовая дискриминация 4
Эмре Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу чемпионов 1
Алиссон поделился мнением о "Золотом мяче" Яшина 2
Виктор Гончаренко: сказал Дзагоеву, чтобы он был готов к матчу с "Аланией". Обещал, что будет! 2
Владимир Габулов: здорово, что к нам в республику приедет топ-клуб. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА 4
Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в закрытом режиме 4
КДК оштрафовал "Спартак" на 425 тысяч рублей, а "Зенит" — на 110 тысяч 14
Демба Ба — о расистских оскорблениях Лукаку: теперь хочется, чтобы все темнокожие футболисты покинули Серию А 7
Георгий Джикия: конфликт с Оздоевым — уже история пройденная, мы находимся в сборной, и у нас одна общая цель 4
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Все новости