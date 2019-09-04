Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Кубка России, по итогам которой в соперники достался "Спартак".
"Мы очень ждали именно "Спартак", хотели его. В 90-х мы провели против него много матчей, болельщик это помнит. При всём уважении к другим соперникам, нам хотелось сыграть именно с красно-белыми. У меня нет информации, что мы сыграем со "Спартаком" не в Челнах, планируем играть у себя дома. У нас замечательный стадион и газон, ничего не препятствует проведению матча в Набережных Челнах.
Что касается состава "Спартака", то за их состав я отвечать не могу, но, судя по последним матчам в Лиге Европы, пробиться туда сложно. А победитель Кубка России выходит напрямую в группу, думаю, для них будет не менее важно выиграть этот турнир. Я жду основной состав "Спартака" — Шюррле, Тиля, Джордана и всю компанию. Конечно, жду и Олега Георгиевича. Обязательно приедут их болельщики, примем их с гостеприимством. Местных болельщиков "Спартака" у нас тоже достаточно, так что ждём аншлага. Возможные инциденты с фанатами? Это эмоции, в любом случае какое-то усиление мер безопасности перед матчем будет, уверен, будет массовый выезд болельщиков красно-белых.
Цель – обязательно проходить дальше, когда я приходил в клуб, то у меня была голубая мечта – замахнуться на самые высокие позиции в Кубке России, пройти как можно дальше. "Спартак" абсолютно не боимся, они фавориты, а мы сейчас показываем интересный футбол в ФНЛ. Это Кубок, это одна игра, это Челны! Ни о каком страхе речи не идёт", - цитирует Миннеханова "Чемпионат.сом".
Гендиректор "КАМАЗа": "Спартак" абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»