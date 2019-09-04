Как сообщает Daily Mail, "армейский" клуб сделал выгодное предложение 30-летнему нападающему "ирисок". ЦСКА был готов платить футболисту свыше € 4,3 млн в год, которые он зарабатывал в "Эвертоне". Однако форвард отказался перебираться в Россию из-за опасений стать жертвой нападок на расовой почве.
В итоге нападающий на правах аренды перешёл в лиссабонский "Спортинг".
"Чемпионат.сом"
ЦСКА предлагал Боласье зарплату свыше 4 млн евро в год
В летнее трансферное окно московский ЦСКА пытался подписать форварда "Эвертона" Янника Боласье.
Фото: "Чемпионат"
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