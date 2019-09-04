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ЦСКА предлагал Боласье зарплату свыше 4 млн евро в год

В летнее трансферное окно московский ЦСКА пытался подписать форварда "Эвертона" Янника Боласье.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает Daily Mail, "армейский" клуб сделал выгодное предложение 30-летнему нападающему "ирисок". ЦСКА был готов платить футболисту свыше € 4,3 млн в год, которые он зарабатывал в "Эвертоне". Однако форвард отказался перебираться в Россию из-за опасений стать жертвой нападок на расовой почве.

В итоге нападающий на правах аренды перешёл в лиссабонский "Спортинг".

"Чемпионат.сом"


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Теги: ЦСКА Боласье Эвертон АПЛ
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# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
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4 Кристал Пэлас 4 7
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8 Манчестер Юнайтед 4 5
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