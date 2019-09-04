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Тренер "Зенита" Оливейра: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии

Бразильский тренер "Зенита" Вильям Оливейра рассказал, что через игры за петербургскую команду Малком хочет снова добиться приглашения в сборную Бразилии.

"Я говорил с Малкомом до его приезда. Он амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, все время играть и, конечно, вернуться в сборную Бразилии. Сейчас в нее сложно пробиться. Но тот же Дуглас попал в олимпийскую сборную Бразилии, выиграл Олимпиаду. Теперь тоже мечтает о первой сборной. На позиции Дугласа сейчас Филипе Луис, Марсело, оба игроки возрастные. Так что шансы хорошие. Малком — индивидуально сильный игрок. Сейчас из сборной ушел Виллиан. Для Малкома сборная — большой стимул.

Никому не пожелаешь быть дублером Месси. Хотя Малком четко понимал свою роль. Делал все, что мог. Когда мы изучали его перед тем, как подписать, обратили внимание на такую деталь: в тех матчах, в которых ему давали шанс, Малком играл очень хорошо — забивал, отдавал. Несмотря на то, что мало играл, всегда был полезен для команды. И, главное, выходил на поле «голодный». Сейчас он мотивирован, у него нереализованные амбиции", - цитирует Оливейру "Спорт день за днем".


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Теги: Малком Оливейра Зенит
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