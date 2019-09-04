Этим летом в интернете появилось видео пикантного характера с Н’Жи, где он занимается сексом с девушкой. По некоторым данным, сам игрок якобы случайно выложил это видео в сторис своего инстаграма. В комментарии сайту Koaci Н’Жи заявил, что много выпил, празднуя контракт, и нажал не на ту кнопку. По словам Орещука, "Динамо" не наложило никаких санкций на 26-летнего камерунца.
"Когда видео вылилось в сеть, Клинтон находился на базе. Мы пришли к нему в номер, а он спит! Подумали, когда же он успел? Выяснилось, что этому видео уже два года, сейчас у него наколки на груди, которых тогда не было. Просто посмеялись в итоге.
Понятно, что неприятная история получилась в плане имиджа, но у каждого случаются ошибки. Никаких санкций клуб к футболисту не применял, двигаемся дальше. На день рождения подарил ему палку для селфи и статуэтку Оскара. Все посмеялись, он сам воспринял это как шутку. Клинтон — веселый, хороший парень", - цитирует Орещука Sport24.ru.
Футболисту "Динамо" Н’Жи, по ошибке выложившему интимное видео, подарили Оскар и селфи-палку
Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук рассказал, как в команде отреагировали на появление в сети секс-видео с участием новичка Клинтона Н’Жи.
Фото: ФК "Динамо"
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