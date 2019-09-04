Футболисту "Динамо" Н’Жи, по ошибке выложившему интимное видео, подарили Оскар и селфи-палку

Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук рассказал, как в команде отреагировали на появление в сети секс-видео с участием новичка Клинтона Н’Жи.



Фото: ФК "Динамо"