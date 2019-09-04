Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что считает свой возможный переход в один из европейских клубов проблематичным.
"Допустим, хочу куда-то перейти. Но с другой стороны есть клуб, есть президент, есть агенты, есть другой клуб и еще куча-куча всего, что связано с переходом. Чтобы произошел трансфер, тем более крупный, все вместе должно сложиться. Не может быть так просто: захотел поехать — и завтра заключаешь контракт с европейской топ-командой.
Возникало ли желание? Оно у меня такое — выходить на каждый матч и действовать на своем уровне. И еще лучше — что-то к этому уровню добавлять. А дальше посмотрим. К сожалению, переход в европейский клуб — это непростая история, для того, чтобы он стал реальностью должны сойтись много факторов.
Даже если есть какие-то предложения, нужно учитывать интересы "Спартака" — готовы ли там продавать или нет. Встанет вопрос суммы… А кто за меня большую отдаст? Никто", — цитирует Зобнина "Спорт-экспресс".
Роман Зобнин: кто в Европе отдаст за меня большие деньги? Никто
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