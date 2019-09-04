Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от встречи с "Аланией" в 1/16 финала Кубка России.
"Рад, что в Кубке нам выпала именно "Алания". Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой. Хочу сыграть на родном стадионе, где раньше когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции.
Виктор Михайлович [Гончаренко] сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с "Аланией"? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет", — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.
Алан Дзагоев: рад, что в Кубке выпала именно "Алания". Для меня это повод лишний раз съездить домой
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