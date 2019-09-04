Денис Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявлял, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров — средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры.



Фото: "СЭ"