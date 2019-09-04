» » "Монпелье" расторг контракт с бывшим полузащитником "Ахмата" Пирисом

"Монпелье" расторг контракт с бывшим полузащитником "Ахмата" Пирисом

Уругвайский полузащитник Факундо Пирис стал свободным агентом.

О расторжении контракта с 29-летним футболистом сообщила пресс-служба его бывшего клуба — "Монпелье". Теперь Пирис имеет право перейти в другой клуб вне трансферного окна.

Пирис с 2013 по 2017 год выступал за "Ахмат". Всего в футболке российского клуба он провел 76 матчей и забил 3 гола.

Летом 2017 года "Монпелье" арендовал полузащитника, а через год выкупил его контракт. Во французском клубе Пирис сыграл 27 матчей во всех турнирах (из них 7 — в сезоне-2018/19) и не отметился результативными действиями.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Пирис Монпелье Лига 1 Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 4 9
...
12 Брест 4 5
13 Ним 4 4
14 Монпелье 4 4
15 Метц 4 4
16 Сент-Этьен 4 4
...
20 Дижон 4 0
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 8 17
...
10 Уфа 8 10
11 Динамо 8 9
12 Ахмат 8 8
13 Крылья Советов 8 7
14 Сочи 8 6
...
16 Тамбов 8 5
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Монпелье" расторг контракт с бывшим полузащитником "Ахмата" Пирисом
Луи Ван Гал: в "Барселоне" не используют талант де Йонга
Денис Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Жену Янсена попросили покинуть стадион во время матча чемпионата Ирана
Фанат "Рейнджерс" поиздевался над сестрой капитана "Селтика". Она умерла от рака в 2008-м
Денис Глушаков: "Ростов" интересовался мной, когда размышлял о том, оставить ли Еременко
Алан Дзагоев: рад, что в Кубке выпала именно "Алания". Для меня это повод лишний раз съездить домой
Защитника "Баварии" Боатенга подозревают в избиении бывшей жены
Роман Зобнин: кто в Европе отдаст за меня большие деньги? Никто 1
Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ
Пако Алькасер: если Санчо не потеряет голову, он станет одним из лучших в мире
У игрока "Халла" диагностировали рак кишечника
Алексис Санчес: мне осталось играть еще 5-6 лет в Европе
Роман Орещук: мама Филиппа переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят
Футболисту "Динамо" Н’Жи, по ошибке выложившему интимное видео, подарили Оскар и селфи-палку
Алиссон объяснил, почему вратарю почти невозможно выиграть "Золотой мяч"
Тренер "Зенита" Оливейра: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии 1
Кепа - об инциденте с Сарри: не горжусь тем, что произошло
ЦСКА предлагал Боласье зарплату свыше 4 млн евро в год 30
Джейдон Санчо - о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против
"Локомотив" огласил заявку на Лигу чемпионов 1
Клеман Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, "Барселона" может спокойно работать
Тома Мёнье - об оскорблениях в адрес Лукаку: проблема в том, что это уже стало нормой
В "ПСЖ" Икарди будет получать в два раза больше, чем в "Интере"
Неймар расплакался, узнав, что "ПСЖ" отказался продавать его "Барсе" 1
Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент
Александр Медведев: есть планы по приобретению "десятки" для "Зенита" 10
Эмре Джан заявил о преданности "Ювентусу", несмотря на непопадание в заявку клуба на ЛЧ
Андрей Кобелев: большинство новичков "Динамо" не соответствует озвученным требованиям 2
Игроки "Барселоны" разочарованы срывом трансфера Неймара
Все новости