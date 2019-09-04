"Монпелье" расторг контракт с бывшим полузащитником "Ахмата" Пирисом

Уругвайский полузащитник Факундо Пирис стал свободным агентом.О расторжении контракта с 29-летним футболистом сообщила пресс-служба его бывшего клуба — "Монпелье". Теперь Пирис имеет право перейти в другой клуб вне трансферного окна.Пирис с 2013 по 2017 год выступал за "Ахмат". Всего в футболке российского клуба он провел 76 матчей и забил 3 гола.Летом 2017 года "Монпелье" арендовал полузащитника, а через год выкупил его контракт. Во французском клубе Пирис сыграл 27 матчей во всех турнирах (из них 7 — в сезоне-2018/19) и не отметился результативными действиями.