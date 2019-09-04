Источник: самые большие премиальные в РПЛ за победу – у "Зенита", "Ростова" и "Оренбурга"

"Зенит" – лидер РПЛ по премиальным. За победу питерцы платят игрокам по 9 тысяч евро (более 600 тысяч рублей), в которой они приняли участие, и 4,5 тысячи – просто за попадание в заявку победного матча. Двойными премиальными в "Зените" вознаграждают за победу в принципиальных матчах, например, против "Спартака".
В "Спартаке" система премиальных такова, что бонусы игроки получат только при попадании в тройку. Если "Спартак" займет первое место – итоговая сумма бонусов умножается в 20 раз, второе – в 15 раз, третье – в 10 раз.
В "Рубине" платят премии только за итоговое место в турнирной таблице. В "Краснодаре" платят премии только за место в тройке в зоне Лиги чемпионов – по 1,5 млн рублей каждому игроку. ЦСКА платит только один бонус по итогам сезона за место в тройке. В "Динамо" за попадание в еврокубки каждый игрок получит бонус, который составит до 50% от годового оклада в зависимости от количества сыгранных матчей.
Одни из самых больших премий в РПЛ – у "Ростова". Ростовчане платят своим игрокам за победу 500 тысяч рублей, 250 тысяч – за ничью с топ-клубом.
"Оренбург" платит за победы 450 тысяч рублей, 150 тысяч – за ничью. В "Локомотиве" награждают за победы бонусом в 350 тысяч рублей "грязными". Ничьи под премии в команде не проходят. При этом в Лиге чемпионов за победу игрокам заплатят вдвое больше – 700 тысяч. Также в "Локо" предусмотрены и бонусы за итоговое место в таблице. Дебютант премьер-лиги "Сочи" даёт за победы 350 тысяч рублей, за ничью – 150 тысяч.
300 тысяч рублей за победу – самый популярный ценник среди середняков РПЛ. Такие премии в тульском "Арсенале", "Крыльях Советов", "Урале", "Уфе" и "Тамбове". 100 - 150 тысяч в перечисленных выше клубах платят за ничьи.
Одни из самых маленьких премий – в "Ахмате". За домашнюю победу в чеченском клубе платят игрокам 150 тысяч рублей, за выездную – 250 тысяч. Домашние ничьи в Грозном никаким бонусом не оплачиваются, выездные – по решению руководства "Ахмата".
"Бизнес Онлайн"
Источник: самые большие премиальные в РПЛ за победу – у "Зенита", "Ростова" и "Оренбурга"
Стало известно, какие премиальные бонусы платят в клубах чемпионата России этого сезона.
Фото: "Бизнес Онлайн"
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