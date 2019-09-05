"Для нас пауза в чемпионате — возможность дополнительно поработать, надеемся, что это пойдет нам на пользу. Кроме Гынсаря и Антона, все остальные игроки здесь, так что можно работать.
Жеребьевка Кубка России? Это хорошее соревнование, благодаря которому можно выйти в Лигу Европы, поэтому не стоит недооценивать этот турнир. Что касается нашего соперника по 1/16 финала "Торпедо", они пока идут в лидерах ФНЛ, показывают качественную игру, я знаю их игроков Рязанцева и Лебеденко. Это хорошая команда, они постараются нас обыграть, но и мы должны это сделать. Любая победа в любом соревновании очень важна в психологическом плане", — сказал Божович в интервью официальному сайту "Крыльев Советов".
Миодраг Божович: для "Крыльев" пауза в чемпионате — возможность дополнительно поработать, надеемся, что это пойдет на пользу
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о работе команды во время паузы на матчи сборных и прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России, где самарцы сыграют с московским "Торпедо".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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