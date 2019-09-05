Миодраг Божович: для "Крыльев" пауза в чемпионате — возможность дополнительно поработать, надеемся, что это пойдет на пользу

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о работе команды во время паузы на матчи сборных и прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России, где самарцы сыграют с московским "Торпедо".

Фото: ФК "Крылья Советов"