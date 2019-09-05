Денис Глушаков: ирония ли мои слова про возвращение в "Спартак"? А что, я старый? Мне – 32

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ныне выступающий за "Ахмат", прокомментировал свои слова о возможном возвращении в "Спартак".

Фото: ФК "Ахмат"