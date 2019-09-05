Андрей Костин: "Динамо" - один из самых неудачных проектов ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин высказался на тему перспектив московского "Динамо" в эфире телеканала "России 24".

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"Мы давно спонсируем "Динамо", даже владельцами были команды, но мы никогда не занимались управлением этой команды. Ситаю, это один из самых неудачных проектов ВТБ. Их немного — большинство удачных. И я сказал: послушайте, мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели бы на несколько лет, на три года хотя бы, полностью взять под контроль все управление и посмотреть, есть и у нас достаточные навыки, знания и люди, чтобы команда играла… Даже место не важно, важно, чтобы команда радовала болельщиков. Другое дело, что нельзя ожидать, такие вещи не случаются за месяц или даже за два", — сказал Костин.