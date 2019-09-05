Руководитель медицинского департамента "Спартака" Вартапетов покинул клуб

Михаил Вартапетов покидает «Спартак»



Наш клуб благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье спартаковцев, которую он проявлял на протяжении десяти с лишним лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/oE0CRFgETr pic.twitter.com/Wue7dJphJv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 5, 2019

Михаил Вартапетов, занимавший пост руководителя медицинского департамента "Спартака", покидает клуб."Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком "Спартака", желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!" — сказал Вартапетов.Новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский.