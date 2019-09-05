Матч "Спартак" - "Зенит" обновил рекорд доли телесмотрения

Матч 8-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (0:1) стал самым популярным за всю историю показа этого противостояния на "Матч ТВ".



Фото: ФК "Спартак"

В целевой аудитории (мужчины 14-59 лет) средняя доля телесмотрения по России составила 15,4%, а в пике достигала 20%. Общий накопленный охват телеаудитории (4+) превысил 3?800?000 человек.Предыдущее достижение держалось со 2-го октября 2016 года, когда матч этих команд в Санкт-Петербурге показал среднюю долю 14,7%, а общий охват составил 3?303?000 человек. Кроме того, прошедшая играстала рекордной по средней доле телесмотрения в нынешнем сезоне и третьей за все время показа встреч РПЛ на "Матч ТВ".