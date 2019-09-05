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Матч "Спартак" - "Зенит" обновил рекорд доли телесмотрения

Матч 8-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (0:1) стал самым популярным за всю историю показа этого противостояния на "Матч ТВ".
Фото: ФК "Спартак"
В целевой аудитории (мужчины 14-59 лет) средняя доля телесмотрения по России составила 15,4%, а в пике достигала 20%. Общий накопленный охват телеаудитории (4+) превысил 3?800?000 человек.

Предыдущее достижение держалось со 2-го октября 2016 года, когда матч этих команд в Санкт-Петербурге показал среднюю долю 14,7%, а общий охват составил 3?303?000 человек. Кроме того, прошедшая играстала рекордной по средней доле телесмотрения в нынешнем сезоне и третьей за все время показа встреч РПЛ на "Матч ТВ".

"Матч ТВ"


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Теги: Спартак Зенит
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