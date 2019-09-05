Заслуженный артист Российской Федерации и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова. Актёр признался, что в разговорах о конфликте между тренером Массимо Каррерой и игроком больше доверяет словам футболиста.
"Я больше верю Глушакову, чем не верю. Когда ситуация стала публичной, о ней начали высказываться. Плохо, когда люди далёкие от футбола начинают это обсуждать. Но мы не имеем к этой ситуации никакого отношения. Конфликты бывают везде и всегда", - цитирует Ефремова "Чемпионат.сом".
Михаил Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю
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