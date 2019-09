Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"

View this post on Instagram

Спасибо, «Спартак»! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег это не про меня. Переезжаю в Армению! Определяющим в моем выборе нового места работы стала личность владельца ФК «Урарту», бывшего акционера «Спартака» Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе и в людях. К тому же Армения - родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю - это объединение «Красно-белые армяне». Всех люблю, ещё погоняем на выезда!??????