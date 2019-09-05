Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"

Михаил Вартапетов, 11 лет занимавший пост руководителя медицинского департамента "Спартака", объяснил свое решение покинуть московский клуб."Спасибо, "Спартак"! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег это не про меня. Переезжаю в Армению!Определяющим в моем выборе нового места работы стала личность владельца ФК "Урарту", бывшего акционера "Спартака" Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе и в людях. К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю — это объединение "Красно-белые армяне". Всех люблю, еще погоняем на выезда!" — написал Вартапетов в инстаграме.