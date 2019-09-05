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Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"

Михаил Вартапетов, 11 лет занимавший пост руководителя медицинского департамента "Спартака", объяснил свое решение покинуть московский клуб.

"Спасибо, "Спартак"! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег это не про меня. Переезжаю в Армению!

Определяющим в моем выборе нового места работы стала личность владельца ФК "Урарту", бывшего акционера "Спартака" Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе и в людях. К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю — это объединение "Красно-белые армяне". Всех люблю, еще погоняем на выезда!" — написал Вартапетов в инстаграме.

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Спасибо, «Спартак»! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег это не про меня. Переезжаю в Армению! Определяющим в моем выборе нового места работы стала личность владельца ФК «Урарту», бывшего акционера «Спартака» Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе и в людях. К тому же Армения - родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю - это объединение «Красно-белые армяне». Всех люблю, ещё погоняем на выезда!??????

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Sport24.ru


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Теги: Вартапетов Спартак
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