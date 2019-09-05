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Юрий Дюпин: скорее всего, я пока не готов играть в сборной России

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин оценил игру казанской команды в последних матчах и прокомментировал состав сборной России на ближайшие матчи с Шотландией и Казахстаном.

"В последних двух матчах мы многовато пропустили, поэтому позитива мало. До этого был хороший отрезок: всего три пропущенных за шесть игр. В целом, взаимопонимание с защитой становится лучше с каждым матчем. На тренировках мы все хорошо разбираем, у нас единое понимание каждой ситуации.

Что касается состава сборной, любой спортсмен, который хочет стать состоятельным, ставит перед собой цель попасть в команду. Я не исключение, но тренерский штаб все видит и анализирует. Скорее всего, я пока не готов. Но ничего страшного, будем работать. У меня не так много опыта на уровне РПЛ. Отсутствие игроков "Рубина" в сборной России — это временное явление, скоро у нас появятся сборники. У нас вызвали двоих в команду Грузии, Кьяртанссона — в свою национальную команду. Уремович и Степанов уехали в молодежные сборные.

Обидно ли, что не удалось поработать с Виталием Кафановым? Все, что ни делается, к лучшему. Здесь остался Сергей Козко, он долгое время работал с Кафановым, поэтому они просят от вратарей одно и то же. Козко много мне дал за это время", - цитирует Дюпина "Рейтинг Букмекеров".


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Теги: Дюпин Рубин Сборная России
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