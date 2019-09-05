Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком автобуса для сборной России



Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком нового автобуса для сборной России, сообщает официальный сайт РФС

Фото: РФС

Автобус Neoplan Cityliner был передан национальной команде 3 сентября в подмосковном Новогорске.



Автобус для российских футболистов получил инновационной дизайн в рамках коммуникационной кампании национальных сборных "НАШИ ПАРНИ".



4 сентября сборная России на новом командном автобусе отправилась в аэропорт «Шереметьево», откуда вылетела в Глазго, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.



"MAN Truck and Bus" — одна из крупнейших мировых компаний, которая активно поддерживает спорт и футбол в частности, предоставляя национальным сборным и спортивным клубам качественные современные автобусы. Мы рады этому сотрудничеству и убеждены, что оно будет взаимовыгодным и плодотворным. Командный автобус всегда имеет большое значение спортсменов. "MAN Truck and Bus" — это комфорт, надежность и скорость", — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.