Автобус Neoplan Cityliner был передан национальной команде 3 сентября в подмосковном Новогорске.
Автобус для российских футболистов получил инновационной дизайн в рамках коммуникационной кампании национальных сборных "НАШИ ПАРНИ".
4 сентября сборная России на новом командном автобусе отправилась в аэропорт «Шереметьево», откуда вылетела в Глазго, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
"MAN Truck and Bus" — одна из крупнейших мировых компаний, которая активно поддерживает спорт и футбол в частности, предоставляя национальным сборным и спортивным клубам качественные современные автобусы. Мы рады этому сотрудничеству и убеждены, что оно будет взаимовыгодным и плодотворным. Командный автобус всегда имеет большое значение спортсменов. "MAN Truck and Bus" — это комфорт, надежность и скорость", — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком автобуса для сборной России
Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком нового автобуса для сборной России, сообщает официальный сайт РФС.
Фото: РФС
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