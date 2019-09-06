Осужденные смогут выйти на свободу через 10 дней после вступления решения в законную силу.
Напомним, футболисты находятся под стражей с октября 2018 года.
Кокорин и Мамаев при положительном решении суда выйдут на свободу 17 сентября
Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин смогут выйти на свободу 17 сентября в случае положительного решения суда по УДО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката игроков Юрия Падалко.
Фото: vesti.ru
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