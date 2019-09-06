Кокорин и Мамаев при положительном решении суда выйдут на свободу 17 сентября

Фото: vesti.ru

Осужденные смогут выйти на свободу через 10 дней после вступления решения в законную силу.



Напомним, футболисты находятся под стражей с октября 2018 года.