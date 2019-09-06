"Команда нам хорошо знакомая. Мы уже играли с ними в стыковых матчах, когда "Торпедо" боролось за выход в Премьер-Лигу, так что имеем опыт. "Крылья" – сильный соперник. Хочется и себя показать, и пройти в следующую стадию. Перед командой стоит задача играть на победу, радовать себя и наших болельщиков.
"Крылья Советов" покажут нам, насколько мы готовы бороться против клуба из РПЛ. Мы изучим соперника и постараемся пройти дальше.
Судьба дальнейшего выступления в Кубке решается в одной встрече, поэтому соперники редко играют в открытый футбол с первых минут. Но если кому-то удаётся забить, то игра может вскрыться.
При этом, конечно, Сергеев наравне с другими нашими футболистами постарается показать максимум своих возможностей, – приводит слова Савичева пресс-служба "Торпедо".
Наставник "Торпедо": "Крылья Советов" покажут нам, насколько мы готовы бороться против клуба из РПЛ
Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал свои ожидания от матча 1/16 финала Олимп Кубок России c "Крыльями Советов".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»