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Наставник "Торпедо": "Крылья Советов" покажут нам, насколько мы готовы бороться против клуба из РПЛ

Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал свои ожидания от матча 1/16 финала Олимп Кубок России c "Крыльями Советов".
Фото: Getty Images
"Команда нам хорошо знакомая. Мы уже играли с ними в стыковых матчах, когда "Торпедо" боролось за выход в Премьер-Лигу, так что имеем опыт. "Крылья" – сильный соперник. Хочется и себя показать, и пройти в следующую стадию. Перед командой стоит задача играть на победу, радовать себя и наших болельщиков.

"Крылья Советов" покажут нам, насколько мы готовы бороться против клуба из РПЛ. Мы изучим соперника и постараемся пройти дальше.

Судьба дальнейшего выступления в Кубке решается в одной встрече, поэтому соперники редко играют в открытый футбол с первых минут. Но если кому-то удаётся забить, то игра может вскрыться.

При этом, конечно, Сергеев наравне с другими нашими футболистами постарается показать максимум своих возможностей, – приводит слова Савичева пресс-служба "Торпедо".


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Теги: Торпедо Крылья Советов Кубок России
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 8 17
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11 Динамо 8 9
12 Ахмат 8 8
13 Крылья Советов 8 7
14 Сочи 8 6
15 Оренбург 8 5
16 Тамбов 8 5
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ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Торпедо 11 28
2 Химки 11 27
3 Ротор 11 22
4 Чертаново 11 20
5 Томь 11 19
6 СКА-Хабаровск 11 18
...
20 Енисей 11 6
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