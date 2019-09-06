Адвокат Кокорина и Мамаева: Пак не против освобождения футболистов по УДО
Юрий Падалко, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, сообщил, что потерпевший глава департамента Минпромторга Денис Пак не против условно-досрочного освобождения футболистов из колонии.
Фото: vesti.ru
"Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они всё отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения. Кроме того, хорошие, положительные характеристики были направлены колонией, они будут поддерживать ходатайство об УДО", — приводит слова Падалко "Р-Спорт".
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