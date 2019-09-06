Также освобожден и брат Кокорина Кирилл. Футболисты выйдут из колонии Белогородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу, сообщает сайт телеканала "360".
Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям "Хулиганство" и "Побои" после драки в центре Москвы осенью 2018 года. В конфликте также принимали участие брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева — Александр Протасовицкий. Братьев Кокориных приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили срок на месяц меньше.
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО, игроки выйдут на свободу 17 сентября
Суд удовлетворил ходатайство нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева по условно-досрочному освобождению.
фото: "Чемпионат"
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