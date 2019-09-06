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Адвокат Павла Мамаева: мы будем продолжать дальше обжалование самого приговора

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, поделился эмоциями после решения суда об условно-досрочном освобождении его клиента.
Фото: gazeta.ru
"Пока у меня не было связи с моим коллегой, который представляет интересы Павла непосредственно на территории колонии и на самом заседании. Какие-то подробности процесса мне неизвестны. Если ФСИН подтверждает, то, безусловно, такое решение и должно было быть. Если такое решение состоялось, то очень рад за моего подзащитного, а также за братьев Кокориных, родственников футболистов, всех болельщиков и людей, переживающих за них.

На самом деле, я могу сказать, что этот вопрос был рассмотрен достаточно быстро, учитывая то, что с момента поступления футболистов в колонию прошло фактически меньше двух месяцев.

Мы будем продолжать дальше обжалование самого приговора. Надеюсь, что вышестоящие конституционные инстанции нас услышат, и приговор будет приведён в соответствие с требованием закона и с учётом фактических обстоятельств данного дела. Что касается ЕСПЧ, то мы с Павлом посчитали нецелесообразным обращаться туда. Полагаем, что национальных способов защиты нам будет вполне достаточно, чтобы привести приговор в соответствие с требованиями закона и теми обстоятельствами, которые должны учитываться при рассмотрении дела", — сказал Бушманов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Мамаев Краснодар
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