Прокуратура не будет обжаловать решения по УДО Кокорина и Мамаева

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"Прокуратура поддержала позицию защиты. Осужденные зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены", — сказал заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов."Смотрели скрупулезно, всем постановлено УДО, которое вступит в силу. Не думаю, что прокуратура будет обжаловать", — добавил адвокат осужденных Юрий Падалко.