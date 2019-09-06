"Прокуратура поддержала позицию защиты. Осужденные зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены", — сказал заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов.
"Смотрели скрупулезно, всем постановлено УДО, которое вступит в силу. Не думаю, что прокуратура будет обжаловать", — добавил адвокат осужденных Юрий Падалко.
РИА Новости
Прокуратура не будет обжаловать решения по УДО Кокорина и Мамаева
Прокурор поддержал ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвинение не планирует обжалование решения по УДО.
Фото: Sportbox
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